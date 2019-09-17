أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 16 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميًا.. أحمد حمودى يوقع لبيراميدز فى صفقة انتقال حر رسميًا.. أحمد حمودى يوقع لبيراميدز فى صفقة انتقال حر وقع أحمد حمودى، صانع ألعاب الأهلى، على عقود انضمامه لنادى بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات الأخير لصفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز. الخطيب ومجلس الأهلي يدعمان مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج حرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على توجيه تحية لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق قبل سفره لألمانيا للعلاج هناك. Advertisements مدرب الأهلى: القمة لها حسابات خاصة.. ولن نحصل على راحة بسبب ضيق الوقت أكد سامي قمصان مدرب الأهلي، علي صعوبة المواجهة المقبلة أمام الزمالك في بطولة السوبر المحلي التى ستقام يوم الجمعة القادمة، مشيرا إلى أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وتحقيق لقب جديد في بداية الموسم . فايلر يطلب تسجيلات مباريات الزمالك قبل مواجهة الجمعة فى السوبر طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات فريق الزمالك من أجل دراستها جيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر المحلى التى ستجمع بين الفريقان والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب فى الإسكندرية.

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