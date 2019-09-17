شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: المتاجرة بآلام مؤمن زكريا "رخيصة".. والأهلى لن يتخلى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدلى القيعى إن المتاجرة والمزايدات بأوجاع مؤمن زكريا لاعب الأهلى صعبة ورخيصة، موضحا أن الأهلى لم يتخلى عن مؤمن زكريا فى مرضه وكان على علم بتفاصيل الحالة التى يمر بها اللاعب ولم يتأخر فى تقديم الدعم.

وقال القيعى خلال تصريحات تليفزيوينة على قناة الأهلى أن مؤمن لاعب من لاعبى الأهلى، والنادى لم يبخل فى تقديم الدعم ولا يتخلى الأهلى عن ابنائه.

يذكر أن ناديا الزمالك وإنبى قد قدموا مبادرات لتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا من الإصابة التى لحقت به مؤخرا وتقديم الدعم المادى والمعنوى للاعب.

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وكان ألأهلى قد أصدر بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

وظهر مؤمن زكريا عبر أحد البرامج الرياضية مساء الخميس ، لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عاما إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وكان مؤمن زكريا انتقل إلى الأهلي عام 2015 قادما من إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك، وتمت إعارته إلى أحد السعودي في يناير الماضي إلا أنه فسخ عقده مع النادي قبل أن يلعب، ليعود مجددا للقلعة الحمراء.