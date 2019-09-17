شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يوجه رسالة إلى الأهلى بعد الانضمام لـ"بيراميدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حمودى صانع العاب فريق الاهلى والمنتقل حديثا الى بيراميدز رسالة الى مجلس إدارة الأهلى وجمهوره ، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب الانتقال الى بيراميدز .

وكتب حمودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" حابب اشكر جمهور ولاعبين وادارة لنادي الأهلي، من اول يوم ليا فى النادى حاولت اعمل كل جهدي عشان افرح جماهير النادي، فترة من اهم واجمل فترات حياتى كان فيها ايام حلوة كتير وايام صعبة، النهاردة بعلن لكم اني ببدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية و خطوة جديدة صحيح لكن جماهير الأهلي هتفضل في قلبي الجماهير الي دعمتني طول فترة وجودي في النادي اللى كانو على المرة قبل الحلوة،في خطوتي الجديدة هتفضل الجماهير دي قدام عيني وعارف انكم هتدعمونى فى اي مكان انا موجود فيه، شكرا لإدارة النادي الأهلي واللاعبين وكل العاملين في النادي الأهلي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة دي، شكرا لجماهير النادي الأهلي العظيمة" .

وأنتقل أحمد حمودي صانع العاب الأهلي والزمالك السابق لبيراميدز في صفقة انتقال حر حيث قام اللاعب بالتوقيع علي العقود اليوم الاثنين في حضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات ببيراميدز لمدة ثلاث سنوات وكان حمودي قد فسخ عقده مع الأهلي بالتراضي .

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