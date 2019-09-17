شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى وطارق مؤمن يتحدثان عن طموحات الموسم الجديد وحلم التتويج بـCIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث ثنائي الاسكواش المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وزوجها طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً عن طموحات الموسم الجديد، وحلم التتويج ببطولتي cib التي تقام في الأهرامات 24 أكتوبر المقبل.

وجاءت إجابات طارق ورنيم على تساؤلات الخليج 365 كالتالي:

أولاً رنيم الوليلي

ما هي طموحاتك في الموسم الجديد بعد انجازات العام الماضي وصدارة التصنيف؟

الموسم الماضي انتهى وأصبح في الماضي، وأضع كامل تركيزي الآن في الموسم الجديد، وما ستسفر عنه نتائجه أحاول قدر الإمكان أن أطور في أدائي .

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ماذا تمثل لك عودة بطولة CIB في الأهرامات من جديد؟

حلم كبير وتحقق بعودة بطولة الأهرام تحت رعاية CIB بالتأكيد المنافسة لن تكون سهلة وليس بين اللاعبات المصريات فقط ولكن من جميع الجنسيات المختلفة، فما زال الموسم في بدايته الجميع خاض فترة إعداد قوية ومتحمس لبدء البطولة والموسم.

وما رأيك في تفوق ناشئات الاسكواش المصري في ماليزيا والتتويج ببطولة العالم خاصة بعد أن صرحت هانيا الحمامي المتوجه باللقب بأنك مثلها الأعلى؟

فخورة جداً بهانيا الحمامي وفريدة محمد وجنا شيحة وجميع اللاعبات حققوا نتائج مميزة، وشئ يشرفني بأن تعتبرني هانيا الحمامي مثل أعلى ويحملني مسئولية كبيرة جداً، وليس لدي شك بأن هانيا في يوم من الأيام ستكون هي الأخرى قدوة عظيمة لغيرها من اللاعبات.

طارق مؤمن ماذا عن طموحاتك في الموسم الجديد بعد أن أنهيت العام الماضي في التصنيف الثالث؟

الموسم الجديد سيبدأ بالنسبة لي من بطولة سان فرانسيسكوا أخر الشهر الجاري، وأتمنى في هذا الموسم أن أحقق حلمي بالوصول لصدارة التصنيف العالمي، خاصة أن هناك العديد من البطولات الكبيرة ستقام في النصف الأول من الموسم وفي مقدمتها بطولة CIB وبعدها بطولة العالم مباشرة وأحاول أن أركز جهدي للتتويج بهذه الألقاب لأجمع نقاط كافية تصل بي إلى التصنيف رقم 1 على العالم.

ما هي طموحاتك في بطولة CIB خاصة وأن رنيم ستخوض بطولة عالم على هامشها في نفس التوقيت؟

بالتأكيد نطارد حلم التتويج بلقب كبير سوياً الذي ظل معنا طويلاً، فمنذ فترة طويلة توجنا ببطولة سوياً ولكنها كانت بفئة البطولات البرونزية، لكن CIB مختلفة ولها قيمة أكبر وأتمنى أن يكون أول لقب كبير نحققه معاً.