شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 16 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 16 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها عودة بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة قادمة من السنغال بعد رحلة طيران شاقة.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى

وصلت إلى القاهرة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون فوت، فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، غدًا الثلاثاء، استعدادًا للقاء السوبر المصري المقرر له الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.

وكان الزمالك قد خاض مرانه أمس فى السنغال على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل اسئتناف التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الأهلى التى ستقام على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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يدرس الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو"، المدير الفنى لنادى الزمالك، إعادة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى.

واعتمد ميتشو فى الفترة الأخيرة على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك إلا أن حاجة الفريق الأبيض للفاعلية الهجومية بصورة أكبر تجعل المدرب الصربى يدرس الاعتماد على عبد الله جمعة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يبرئ "ميتشو" من السقوط أمام جينيراسيون في بطولة أفريقيا

برّأ مسئولو الزمالك الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض من التغييرات التى حدثت فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد الانتقادات التى وجهت للمدرب الصربى خاصة بإشراكه لمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى على حساب محمد عواد بجانب استبعاد المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق من قائمة اللقاء إلا أن مرتضى منصور رئيس النادى قد شدد على أن ميتشو لم يستعن بالثنائى فى المباراة بسبب تعرضهما لوعكة صحية قبيل المباراة حيث فضل سلامة اللاعبين عن مشاركتهما فى اللقاء.