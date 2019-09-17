شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق .. لاعبان فقط فى صفوف الزمالك من أبطال سوبر 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك إلى خوض لقاء السوبر المصرى أمام الأهلى فى المواجهة المرتقبة بين القطبين و المحدد لها يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد برج العرب .

و يعد أخر لقب حصده الزمالك على صعيد السوبر فى موسم 2016 بالفوز على الأهلى 3 / 1 بركلات الترجيح على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات فى اللقاء الذى اقيم فى فبراير 2017

ولم يتبق من قائمة الزمالك فى نسخة 2016 حتى الآن سوى لاعبان فقط، وهما الثنائى محمود حمدى " الونش " و طارق حامد.

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وضمت قائمة الزمالك فى قمة السوبر 2016، كلا من اللاعبين ، محمود جنش و أسامة إبراهيم و محمود حمدى و على جبر و محمد ناصف و طارق حامد و أحمد توفيق و معروف يوسف و محمد إبراهيم و ستانلى أوهاويتشى و باسم مرسى و أحمد الشناوى و شوقى السعيد و أحمد رفعت و مصطفى فتحى و حسام باولو و أحمد جعفر ومحمود عبد العاطى" دونجا ".