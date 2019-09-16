شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهل «الشامبيونزليج» بمواجهة نابولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل ليفربول الإنجليزى، الذى يضم بين صفوفه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره نابولى الإيطالى، فى التاسعة مساءً على ملعب «ساو باولو»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم فيليكس بريش، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، والحكم الرابع مارتين بيترسين، أما حكم الفيديو فهو باستيان دانكيرت.

يبدأ أبناء الريدز حملة الدفاع عن اللقب الذى تُوج به فى الموسم الماضى على حساب توتنهام، وذلك بمواجهة متجددة مع نابولى فى مباراة مرتقبة، حيث تقابل الفريقان فى الموسم الماضى وخسر ليفربول فى إيطاليا بهدف دون رد، ولكنه تأهل على حساب أبناء الجنوب بعد الفوز عليه فى أنفيلد. يدخل ليفربول اللقاء منتشيًا بتحقيقه العلامة الكاملة فى بطولة الدورى الإنجليزى، بعدما نجح فى حصد 15 نقطة بعد الفوز بخمس مباريات، وكان آخرها الفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أصبح لاعبو الريدز فى حالة معنوية مرتفعة للغاية قبل المواجهة المرتقبة أمام نابولى.

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ويسعى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات، ولكن هذه المرة فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، من أجل كسب المزيد من الثقة هذا الموسم ومحاولة حصد الثنائية، حيث تعد المباراة الأولى فى دور المجموعات هامة للغاية من أجل استكمال المشوار نحو حملة الدفاع عن اللقب.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل يتكون من أدريان فى حراسة المرمى وأمامه أليكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هيندرسون، فينالدوم، صلاح، فيرمينو، ساديو مانى.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق نابولى، بقيادة المخضرم كارلو أنشيلوتى، إلى استغلال عنصرى الملعب والجمهور فى المباراة الأولى بدور المجموعات من أجل اقتناص الثلاث نقاط لاستكمال المشوار نحو التأهل إلى دور ثمن النهائى.

وحقق فريق نابولى فوزه الثانى مؤخرا فى ثلاث مباريات فى الدورى الإيطالى على حساب سامبدوريا بثنائية البلجيكى ميرتنز، وكانت المباراة الأولى لنابولى هذا الموسم على ملعبه «سان باولو» الذى خضع لعملية إعادة بناء أثارت جدلا كبيرا لاسيما من قبل مدرب الفريق كارلو أنشيلوتى الذى انتقد بشدة الأعمال التى نفذت فى غرف الملابس. وقال أنشيلوتى، بحسب ما نقل عنه موقع النادى «لقد رأيت الوضع فى غرف تبديل الملابس فى ملعب سان باولو. لا أجد الكلمات لوصفه. أنا غاضب من الأخطاء وعدم كفاءة أولئك الذين أوكل إليهم تنفيذ هذه الأعمال».

ويدخل نابولى بتشكيل يتكون من ميريت فى حراسة المرمى وأمامه دى لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالى، روى، كاييخون، رويز بينيا، إيلماس، زيلينيسكى، لوزانو، ميرتينس.