شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، فى التاسعة مساءً، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

التقى البارسا مع الفريق الألمانى من قبل 3 مرات، حيث فاز الفريق الكتالونى مرتين، وتعادلا فى مباراة واحدة، ويسعى فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، إلى تحقيق الفوز فى المباراة الأولى من دور المجموعات واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الفوز العريض على فالنسيا فى الدورى الإسبانى.

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ويدخل البلوجرانا بتشكيل يتكون من مارك أندرى تير شتيجين فى حراسة المرمى، وأمامه نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لونجليه، جوردى ألبا، فرينكى دى يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجى روبيرتو، أنطوان جريزمان، لويس سواريز، كارليس بيريز.

فيما يدخل بوروسيا دورتموند اللقاء مستغلًا جماهيره التى ستملأ جنبات ملعب «سيجنال إيدونا بارك» عن آخره، فى محاولة للانقضاض على الفريق الكتالونى وحصد النقاط الثلاث.

ويدخل بوروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل يتكون من: بوركى فى حراسة المرمى، وأمامه أكانجى، أشرف حكيمى، ماتس هوميلز، جويريرو، ديلانى، أكسيل فيتسل، جوليان براندت، ماركو رويس، جادون سانشو، باكو ألكاسير.