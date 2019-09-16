شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يشكو تجاهل الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يترقب الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف إعلان اتحاد الكرة مواعيد منافسات بطولة الدورى الممتاز خلال ساعات والتى يستهلها زعيم الثغر بمواجهة من العيار الثقيل مع نادى الزمالك لوضع البرنامج التدريبى للأيام القليلة المقبلة وأيضا قبل مواجهتة أمام العربى الكويتى فى الإسكندرية والمحدد لها يوم 27 سبتمبر الجارى على استاد الإسكندرية. كانت حالة استياء قد سادت الجهاز الفنى بالاتحاد بعد خروج تسريبات من داخل اتحاد الكرة الجديد الذى يتجة لسياسة التوازنات بين الأهلى والزمالك لإقامة مباراة الفريقين بالدورى أمام سموحة والاتحاد يوم ٢٤ وإغفال حق نادى الاتحاد، ممثل مصر بالبطولة العربية، فى اللعب يوم ٢٣ للحصول على القسط الزمنى الكافى للاستعداد للعربى. كان الفريق قد فاز مؤخرًا على الحرية أحد أندية القسم الثالث بمطروح بنتيجة 4-1، سجلها رزاق سيسيه «2»، وخالد قمر وكريم الديب، وسعى الجهاز الفنى لنادى الاتحاد السكندرى إلى الدفع بكل العناصر على مدار شوطى المباراة للاطمئنان على مستوى كل لاعبيه قبل الاستحقاقات المحلية والعربية المقبلة، كما دفع لأول مرة بالمدافع الليبى أحمد شلبى فى مركز قلب الدفاع الذى يعانى منه الاتحاد وهو ما وضح بشدة خلال المباريات الأخيرة، سواء فى الكأس أو البطولة العربية أو حتى من خلال المباريات الودية التى خاضها الفريق. كان الجهاز الفنى لنادى الاتحاد قد منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة الحرية إلى حين الاستقرار على المواعيد النهائية لانطلاقة الدورى الممتاز، ومحاولة التنسيق الكامل ما بين منافسات الفريق المحلية والعربية. على صعيد آخر، استمرت اللجنة المنوطة بالتنسيق لمباراة الاتحاد السكندرى مع العربى الكويتى فى عملها؛ حيث تم إعداد اجتماع أمنى بحضور عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، واللواء عبدالفتاح إبراهيم، حكمدار الإسكندريه، تم خلاله الاتفاق على عدد من الأمور ومنها البدء فى طبع 5 آلاف تذكرة استعدادا للمباراة واعتمادها من الجهة الإدارية بفئه 20 و50 و500 جنيه وتقرر إقامة المباراة فى الثامنة من مساء الجمعه 27 سبتمبر. من جانبه، أكد طلعت يوسف، المدير الفنى، أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، خلال مباراة العودة، حتى يتسنى له استكمال مشواره فى البطولة العربية، وأوضح «يوسف» على أنه لن يخوض مباراتى الزمالك فى الدورى الممتاز أو العربى الكويتى بالبطولة العربية بنفس الخطة الفنية باعتبار أن كلتا المواجهتين تختلفان عن الآخر، ولا يمكن أن يتم اللعب بنفس الخطة، لافتا إلى أنه يجهز مفاجأة فى مواجهة الزمالك من أجل تحقيق الفوز فى البطولة المحلية. وشدد يوسف على أن الاتحاد السكندرى سيكون له شكل مختلف عن المواسم السابقة بهدف تحقيق مركز متقدم فى البطولة المحلية.