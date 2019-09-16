شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعتذر لمدرب الهلال السعودى بعد أزمة الفيحاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اعتذر الفرنسى بافتيمبى جوميز، مهاجم الهلال لمدربه الرومانى رازفان لوتشيسكو، بعد الانفعال أثناء استبداله خلال التعادل المحبط بنتيجة 1/1، بملعبه مع الفيحاء فى الدورى السعودى للمحترفين لكرة القدم. وغادر المهاجم الفرنسى الملعب بعد مرور ساعة عقب تقدم الهلال (1-0) بهدف نواف العابد وبدا غاضبا من التبديل ووجه بعض الكلمات إلى لوتشيسكو، ثم توجه نحو مقاعد البدلاء دون الإنصات لمدربه. وحاول جوميز (34 عامًا) تدارك الموقف ونشر على حسابه فى «تويتر»: «اعتذارًا للمدرب بسبب سوء تفاهم». وقال هداف أولمبيك ليون وسوانزى سيتى السابق «المدرب يعرف ما يجب فعله. أعتذر بسبب سوء التفاهم. كنت غاضبا بسبب مستواى ولأننى لم أساعد الفريق». وأضاف جوميز الذى سجل 3 أهداف فى الدورى هذا الموسم: «يجب أن نركز الآن فى دورى أبطال آسيا، ونحتاج لدعم ومساندة الجماهير».

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