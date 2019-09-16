شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون يفتح النار على «بيريز» بسبب رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد السابق، النار على فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالى للملكى، بسبب صفقة انتقال البرتغالى كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى الميرنجى فى 2009، كان بيريز، قال فى حواره مع «أوندا سيرو» بأن كريستيانو رونالدو، هو أفضل لاعب تعاقد معه. وكتب كالديرون، على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعى «تويتر»: «تكون ساخرًا ووقحًا عندما تسطو على عمل الآخرين، ومن يقوم بذلك لا يكون أكثر من نموذج للأشخاص التافهين، وعديمى الضمير». وتابع: «الصفقة لم تكن له كما أنها لا تعود لى، لكن الفضل فيها يرجع إلى مياتوفيتش، وكارلوس بوسيرو». وأرفق كالديرون مع التغريدة صورتين بتاريخ 12 ديسمبر 2008؛ حيث تم توضيح خلالهما موافقة رونالدو على الانتقال للريال، بالإضافة لقبول النادى كل الشروط التعاقدية المقترحة، وذلك قبل نجاح بيريز فى الانتخابات.