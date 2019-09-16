شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتى» يبدأ حرب الأعصاب مع «سارى» فى الكالتشيو الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دقت طبول الحرب فى الدورى الإيطالى مبكرًا وذلك بين عملاقى «الكالتشيو»، إنتر ميلان، ويوفنتوس، وذلك عقب سقوط اليوفى فى فخ التعادل أمام فيورنتينا بنتيجة 0/0، فيما فاز النيراتزورى على أودينيزى بنتيجة 1/0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإيطالى، ورد أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، على التصريحات، التى أدلى بها ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، بعدما انتقد الأخير اللعب وقت الظهر، حيث قال مدرب النيراتزورى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية: «لا أريد أن أقول أى شىء، وإلا سيتعين علينا البدء فى مقارنة الميزانية والموارد المالية (بين الإنتر واليوفى)، يجب على سارى أن يشعر بالراحة والهدوء لأنه فى الجانب الأقوى الآن».

وكان سارى قال إنه لم يكن من السهل اللعب فى جو الظهيرة فى فلورنسا، وهو ما لعب دورًا فى إصابات الثلاثى كوستا، بيانيتش ودانيلو، وحول منافسة اليوفى قال كونتى: «أعلم أنه من المهم فى هذه اللحظة أن تجدوا منافسًا ليوفنتوس، وأن يكون الخصم هو الإنتر، لكنك لن تصبح فائزًا من يوم لآخر، لدينا طريق طويل، ولايزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين علينا القيام به، كما أن هناك عدة أسابيع على أول مواجهة بين يوفنتوس وإنتر على أرض الملعب، لكن المبارزة على مسافات بدأت بالفعل».

فى نفس السياق، سلطت الصحف الإيطالية الضوء على المنافسة المشتعلة مبكرًا بين الإنتر واليوفى على صدارة الكالتشيو، حيث عنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «هاتريك كونتى، سوبر سينسى.. فقط 168 سم لكن رأسيته تضع إنتر ميلان على القمة، بعدما حقق النيراتزورى الانتصار الثالث على التوالى».

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وأضافت: «يوفنتوس، سارى موجود لكن لا يمكنه فعل شىء، السيدة العجوز ترتعش وتفقد لاعبين، وفيورنتينا يندم حيث لعب بشكل أفضل لكنه تعادل فى النهاية 0-0».

وتابعت: «البيانكونيرى يفقد المركز الأول بعد 553 يومًا.. دوجلاس وبيانيتش فى خطر حقيقى قبل مواجهة أتلتيكو مدريد».

فيما عنونت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «سينسى ينير الطريق، إنتر يرتفع ويوفنتوس يتراجع»، موضحة أن لاعب الوسط المبدع سينسى سجل رأسية مدهشة ومنح الإنتر الفوز الثالث على التوالى.. والبيانكونيرى ينزل من على القمة بعد ما يقرب من عامين.

وعنونت صحيفة «توتو سبورت»: «جرس إنذار دورى أبطال أوروبا.. يوفنتوس يتعادل مع فيورنتينا، ويتراجع خطوة للخلف من حيث الأداء، ويعانى من إصابات قبل موقعة أتلتيكو مدريد».

وتابعت: «سينسى رائع وإنتر على القمة.. وعرض مميز من ميرتينز يعيد نابولى للمسار الصحيح».