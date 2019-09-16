شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي يقيل نيبوشا مدرب الزمالك الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت إدارة نادي الصفاقسي التونسي، إقالة المدرب المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على خلفية الهزيمة التي تكبدها فريقه مساء أمس في الجزائر أمام أتلتيك بارادو الجزائري، بنتيجة (1- 3) في ذهاب دور الـ32 الأول لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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ولم تشمل الإقالة نيبوشا فقط، بل طالت كامل الجهاز الفني للفريق، باستثناء المدرب المساعد وسيم معلي، الذي سيواصل الإشراف على الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وبذلك يكون نيبوشا أول مدرب في الدوري التونسي، يتم الاستغناء عنه في الموسم الجديد.

يذكر أن نيبوشا قاد الصفاقسي التونسي إلى التتويج ببطولة كأس تونس، بعد الفوز في الدور النهائي على النجم الساحلي.