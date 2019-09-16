شكرا لقرائتكم السيد حمدى نجم الأهلى الأسبق يعلن اعتزاله كرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن السيد حمدي لاعب النادي الأهلي الاسبق اعتزاله لكرة القدم، عقب عودته من الاصابة التي لحقت به موخرًا بالرباط الصليبي.
وقال السيد حمدي ، فى تصريحات إذاعية أن الإصابة التي لحقت به في هذا السن من عمره قللت من عزيمته في الإستمرار في عالم كرة القدم.
وأوضح السيد حمدي انه راضي تمامًا على مشواره في كرة القدم خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية.
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