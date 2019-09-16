شكرا لقرائتكم السيد حمدي : إيهاب جلال الاختيار الأنسب لتدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي الأسبق والذي أعلن اعتزاله، بأن ايهاب جلال هو الاختيار المناسب لتدريب منتخب مصر في الوقت الحالي.

واضاف السيد حمدي خلال تصريحات إذاعية، أن ايهاب جلال مدير فني محترم ويستحق هذه الفرصة خاصة وأنه مدرب مثقف للغاية ولديها قدرات فنية كبيرة.

أعلن السيد حمدي الأسبق اعتزاله لكرة القدم، عقب عودته من الاصابة التي لحقت به موخرًا بالرباط الصليبي.

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وقال السيد حمدي ، فى تصريحات إذاعية أن الإصابة التي لحقت به في هذا السن من عمره قللت من عزيمته في الإستمرار في عالم كرة القدم.

وأوضح السيد حمدي انه راضي تمامًا على مشواره في كرة القدم خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية.

واوضح بأن ايهاب جلال مدرب يمتلك شخصية قوية ويستحق هذه الفرصة، وانه واثق من نجاحه حال توليه مسؤولية تدريب المنتخب