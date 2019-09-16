شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يتمسك بحضور الجماهير فى إياب الكونفدرالية أمام بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال حلبية في تصريحات خاصة إن اتحاد الكرة أخطر المصرى بإقامة المباراة بدون جمهور، إلا أننا أرسلنا خطابات للأمن ونتمسك بحضور الجماهير وسيصل العدد إلى 20 ألف مشجع.
تابع أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يتمسك بإقامة المباريات الافريقية بحضور الجماهير، وهو ما سيحدث مع الأهلى والزمالك فى مباراة الإياب بدورى أبطال افريقيا.
كان سمير حلبية، أعلن أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق سيقود الفريق فى الموسم الجديد ولن يرحل لتدريب منتخب مصر.
وقال حلبية فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن إيهاب جلال مرتبط بعقد سارٍ مع النادى المصرى، ولن يتم السماح له بالرحيل عن الفريق لتدريب المنتخب.
وأضاف رئيس النادى المصرى أن الفريق فى مهمة وطنية مثله مثل المنتخب، حيث لعب أمس بالكونفدرالية الأفريقية أمام بطل زنجبار وتنتظره مباراة العودة قبل أسبوعين فضلاً عن قرب انطلاق الدورى.
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