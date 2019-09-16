شكرا لقرائتكم منافسة قوية بين عمرو مرعي وزميلة صلاح أمين على قيادة المقاصه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزاحم عمرو مرعى مهاجم مصر المقاصة زميله صلاح أمين على قيادة هجوم الفريق الفيومى فى الدورى الممتاز المقرر انطلاقه السبت المقبل .

ويستهل مصر المقاصة مبارياته أمام أسوان يوم 22 سبتمبر المقبل باستاد أسوان الرياضة فى الأسبوع الأول للمسابقة .

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وقد ظهر عمرو مرعى بمستوى جيد مع المقاصة منذ قدومه معارا من بيراميدز خلال الميريكاتو الصيفى الحالى ، ليقرر الجهاز الفنى للمقاصة التفكير بقوة فى الدفع باللاعب من البداية خلال لقاء أسوان خاصة وأنه يتمته بالسرعة والقوة فى الأداء .

ويخوض مصر المقاصة مبارياته فى الموسم الحالى على ستاد السلام الدولى ، بعدما فشل فى الحصول على الموافقات المطلوبة من أجل العودة لملعبه باستاد الفيوم .