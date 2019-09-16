شكرا لقرائتكم منافسة قوية بين عمرو مرعي وزميلة صلاح أمين على قيادة المقاصه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهل مصر المقاصة مبارياته أمام أسوان يوم 22 سبتمبر المقبل باستاد أسوان الرياضة فى الأسبوع الأول للمسابقة .
وقد ظهر عمرو مرعى بمستوى جيد مع المقاصة منذ قدومه معارا من بيراميدز خلال الميريكاتو الصيفى الحالى ، ليقرر الجهاز الفنى للمقاصة التفكير بقوة فى الدفع باللاعب من البداية خلال لقاء أسوان خاصة وأنه يتمته بالسرعة والقوة فى الأداء .
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