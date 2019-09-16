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انعقاد عمومية أتحاد السلة 21 سبتمبر الجارى...

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 21 سبتمبر الجارى  بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات بالاستاد

 

ومن المقرر أن تشهد الجمعية مناقشة عدة بنود منها خطة النشاط المحلى للموسم المقبل ، و كذلك المسابقات الماضية ، و نتائجها ،  والملاحظات التى سيتقدم بها اعضاء العمومية .

 

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كما سيتم مناقشة الميزانية و الحساب الختامى للاتحاد عن العام المنقضى ، وتم إرسال الدعوات للهيئات و الأندية أعضاء الجمعية العمومية ، لإخطارهم بموعد الجمعية .

 

وحدد اتحاد كرة السلة يوم 3 اكتوبر موعدا لانطلاق دورى الرجال ، و 1 أكتوبر لدورى السيدات ، على ان تقام قرعة كأس مصر رجال وسيدات يوم 12 من نفس الشهر ، مقابل 5 الاف جنيه سداد رسوم الاشتراك فى البطولة لكل مسابقة.

 

يذكر أن اتحاد السلة قرر إقامة تأبين للراحل محمود أحمد على رئيس الاتحاد ورئيس الأولمبية الأسبق، و الذى توفى الأسبوع الماضى ، على أن يقام التأبين بعد غد الأربعاء بمقر اللجنة.

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