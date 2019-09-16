شكرا لقرائتكم ميسي الزمالك: سعيد بالانضمام للمصري ولم أهرب خارج مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب اللاعب أحمد عادل “ميسى” عن سعادته بالانضمام للنادي المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة وأحد أعرق الأندية المصرية ، مضيفاً أن توقيعه للمصري جاء عن قناعة تامة منه نظرا لشعبية المصري الجارفة داخل بورسعيد وخارجها وكذلك نظرا لما يمتلكه الفريق من لاعبين أكفاء يقودهم جهاز فني كفء بقيادة ايهاب جلال والذي استطاع الوصول بالمصري لدخول المربع الذهبي والتأهل للمشاركة بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الرابع على التوالي ، معرباً عن سعادته بثقة الجهاز الفني للمصري به وكذلك بثقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية.

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وأشار أحمد عادل ميسي فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى المصرى، إلى أنه فضل اللعب للمصري عن الاحتراف الخارجي ، مضيفاً أن ظروف اكتمال قائمة المصري وتخوفه من غلق باب القيد في عدد من الدول الأوربية جعله يتجه للعب في اليونان تحسباً لاكتمال قائمة المصري إلا أنه لم يهرب كما ردد البعض خلال الأيام الماضية ، معلقا :" إلا أننى بمجرد اتصال إدارة المصري بى وتأكيدها على الحاجة إلي جهودى في صفوف الفريق قررت العودة على الفور للانضمام لصفوف المصري والانتظام في تدريبات الفريق اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء" ، معربا عن أمله في الظهور بمستوى جيد في صفوف المصري والمنافسة على لقب كافة البطولات التي يشارك بها الفريق تحقيقاً لطموحات جماهير المصري العظيمة.

كان اللاعب أحمد عادل”ميسي” والبالغ من العمر 22 عاماً والذي سبق له اللعب في صفوف الزمالك ويشغل مركز صانع الألعاب قد وقع على عقود انضمامه للمصري لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالي 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.