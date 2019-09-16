الأهلي يكرم 124 بطلاً من أبنائه فى حضور الخطيب ومجلس الإدارة...

جدة - عمرو شويل كرم مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من أبطال القلعة الحمراء، الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

أقيم الحفل فى مقر النادى الأهلى بمدينة نصر فى حضور محمود الخطيب رئيس الأهلى والعامرى فاروق نائب رئيس النادى وخالد الدرندلى امين الصندوق وأعضاء المجلس طارق قنديل ومحمد سراج وإبراهيم الكفراوى ومحمد الجارحى، ومحمد مرجان المدير التنفيذى ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية بالنادى.

بدأ الحفل بكلمة من محمد مرجان المدير التنفيذى، ومحمود الخطيب رئيس النادى،والذى قام بعد ذلك بتسليم الميداليات والدروع لأبطال النادى وعددهم 124 لاعبا ولاعبة، ويأتى التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.

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وشهد الحفل قيام الحضور بدعم والتصفيق لمؤمن زكريا صانع العاب الأهلى، الذى سيسافر خلال الساعات القادمة للعلاج فى المانيا.

وقامت ادارة الأهلى بتنظيم الحفل بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن راعية النادى.