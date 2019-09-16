شكرا لقرائتكم السويكت يشكر لاعبي النصر.. وينتقد التحكيم الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد صفوان السويلم رئيس مجلس إدارة النصر التحكيم الآسيوي وذلك عقب خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري يوم الاثنين.

وخرج النصر من ربع النهائي بعدما كان متقدماً في الذهاب 2-1، لكنه خسر إيابا 3-1 ليصعد السد بعد الفوز بمجموع المباراتين.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي على "تويتر": شكراً للاعبين والجهاز الفني والإداري على ما قدموه، جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم .. إلى أين يسير التحكيم الآسيوي؟

وجاء هدف السد الثالث في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها الحكم السيرلانكي ديلان بيريرا على عبدالله مادو، سجلها بغداد بونجاح في مرمى براد جونز.