جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا.. صدام نارى وسط مجموعة مشتعلة بأقوى المواجهات فى دورى...

جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة بالمجموعة الخامسة النارية كلا من فريق برشلونة وأنتر ميلان وبروسيا دورتموند وسلافيا براج، وتعد هذه المجموعة من أقوى وأشرس المجموعات المشاركة حيث تجمع بين ثلاث فرق مرشحين بقوة للفوز باللقب، ويتشارك جميع الأندية على حصد أكبر عدد من النقاط بفرص متساوية من أجل حسم العبور حيث يتأهل الأول والثانى فقط من كل مجموعة.

جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا

الجولة الأولى انتر ميلان يستضيف سلافيا براج يوم الثلاثاء 17/9/2019 . بروسيا دورتموند يستضيف برشلونة يوم الثلاثاء 17/9/2019 . الجولة الثانية سلافيا براج يواجه بروسيا دورتموند يوم الأربعاء 2/10/2019 . برشلونة يواجه انتر ميلان يوم الأربعاء 2/10/2019 . الجولة الثالثة سلافيا براج أمام برشلونة يوم الأربعاء 23/10/2019 . انتر ميلان أمام بروسيا دورتموند يوم الأربعاء 23/10/2019 . الجولة الرابعة برشلونة يستدرج سلافيا براج يوم الثلاثاء 5/11/2019 . بروسيا دورتموند يستدرج انتر ميلان يوم الثلاثاء 5/11/2019 . الجولة الخامسة سلافيا براج وجها لوجه أمام انتر ميلان يوم الأربعاء 27/11/2019 . برشلونة وجها لوجه أمام بروسيا دورتموند يوم الأربعاء 27/11/2019 . الجولة السادسة والأخيرة انتر ميلان يستضيف برشلونة يوم الثلاثاء 10/12/2019 . بروسيا دورتموند يستضيف سلافيا براج يوم الثلاثاء 10/12/2019 .

إنجازات فرق المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن النسخة الماضية كان قد حسمها فريق ليفربول بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0، كما يذكر أن كل مجموعة سيتأهل منها فريقين فقط لخوض مباريات دور ال16، وسيتم ترحيل أصحاب المركز الثالث إلى بطولة الدورى الأوروبى.