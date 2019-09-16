موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دور المجموعات بدورى الأبطال ” ريال مدرديد و باريس سان...

موعد مباراة ريال مدريد القادمة، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة و عبور دور المجموعات حتى النهاية.

مشوار ريال مدريد فى دور المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مشواره فى المجموعة الأولى من دور المجموعات خلال الجولات ال6 المقررة، وفى الأسطر القادمة سنذكر لكم موعد مواجهات الملكى فى جميع الجوالات:

الجولة الأولى باريس سان جيرمان يستضيف ريال مدريد يوم الاربعاء 18/9/2019 . الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة الجولة الثانية ريال مدريد يستضيف كلوب بروج يوم الثلاثاء 1/10/2019 . الجولة الثالثة جالطة سراى يستضيف ريال مدريد . يوم الثلاثاء 22/10/2019 الجولة الرابعة يستضيف فريق الريال منافسه جالطا سراى يوم الأربعاء 6/11/2019 . الجولة الخامسة يستضيف ريال مدريد منافسه باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 26/11/2019 . الجولة السادسة يخرج الريال ليحل ضيفا على فريق كلوب بروج يوم الأربعاء 11/12/2019 .

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يطمح هذا الموسم فى العودة لتحقيق الانتصارات، والبحث عن طريق التتويج بعد الموسم الماضي الأكثر من كارثى دون تحقيق أى بطولة.