جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا.. تعرف على الصدامات والمنافسات بالمجموعة بايرن ميونيخ...

جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة الثانية صدامات قوية وعنيفة بين أندية كبار اوروبا، وجمعت المجموعة الثانية فريق بايرن ميونيخ بجوار فريق توتنهام وفريق أوليمبياكوس وفريق سيرفينا زافيزدا.

ويسعى الفرق الأربعة فى المنافسة القوية والشرسة من أجل العبور من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية والوصول للمباراة النهائية، ويتواجد فى المجموعة وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام الإنجليزى والذى خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا

تقام لقاءات دور المجموعات فى المجموعة الثانية على 6 مراحل يتم تقسيمها للذهاب والعودة بين الفرق.

الجولة الأولى أوليمبياكوس وتوتنهام يوم الأربعاء 18/9/2019 . بايرن ميونيخ وسيرفينا يوم الأربعا 18/9/2019 . الجولة الثانية توتنهام أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 1/10/2019 . سيرفينا زافيزدا يستضيف أوليمبياكوس يوم الثلاثاء 1/10/2019 . الجولة الثالثة أوليمبياكوس ضد بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 22/10/2019 . توتنهام ضد سيرفينا يوم الثلاثاء 22/10/2019 . الجولة الرابعة بايرن ميونيخ يستضيف أوليمبياكوس يوم الأربعاء 6/11/2019 . سيرفينا زافيزدا أمام توتنهام يوم الأربعاء 6/11/2019 . الجولة الخامسة سيرفينا يستدرج بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 26/11/2019 . توتنهام يستدرج أوليمبياكوس يوم الثلاثاء 26/11/2019 . الجولة السادسة والأخيرة أوليمبياكوس أمام سيرفينا يوم الأربعاء 11/12/2019 . بايرن ميونخ أمام توتنهام يوم الأربعاء 11/12/2019 .

والجدير بالذكر أن فريق توتنهام والذى يقع فى المجموعة الثانية طهو صاحب وصافة النسخة الماضية بعدما خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .