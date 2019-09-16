جدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا.. يوفنتوس وصراع قديم يعود وظهور منافسة قوية

جدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت إجراءات قرعة دورى أبطال أوروبا بنسخته الجديدة فى موسم 2019/2020، وتضم المجموعة الرابعة كلا من فريق اتيتكو مدريد ويوفينتوس وبايرن ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو، وتشهد المجموعة صرلع كبير وقديم بين فريق اتليتكو مدريد الإسبانى ضد لاعب فريق يوفينتوس الدولى كرستيانو رونالدو، كما تتسم المجموعة بالسهل الممتنع حيث تتنافس جميع الفرق لحجز مركزى التأهل.

جدول المجموعة الرابعة من دورى ابطال اوروبا

والجدير بالذكر أنه سيتأهل فريقين فقط من المجموعة لدور ال16، على أن يذهب الفريق صاحب المركز الثالث إلى بطولة الدورى الأوروبى.