جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا.. مانشيستر سيتى وسط سهولة المباريات وطموحات الأندية

جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا ، تضم المجموعة الثالثة فى بطولة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020 كلا من فرق مانشيستر سيتى بجانب فريق شختار دونيستك ودينامو زغراب وأتلانتا، ويطمح كل فريق فى الحصول على حقه الشرعى نحو التأهل، ويعد فريق المان سيتى من أقوى المرشحين فى هذه المجموعة والذى يعتبر منافسا قويا للوصول إلى منصات التتويج.
جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا
والجدير بالذكر أن المجموعة سيتأهل منها فريقين فقط لدور ال16 والذين سيحصدوا أعلى مجموع من النقاط.
|الجولة الأولى
|دينمامو زغراب يستضيف أتالانتا يوم الأربعاء 18/9/2019 .
|شختار دونيستك يستضيف مانشيستر سيتى يوم الأربعاء 18/9/2019 .
|الجولة الثانية
|أتالانتا أمام شختار دونيستك يوم الثلاثاء 1/10/2019 .
|مان سيتى أمام دينامو زغراب يوم الثلاثاء 1/10/2019 .
|الجولة الثالثة
|شختار دونيستك يواجه دينامو زغراب يوم الثلاثاء 22/10/2019 .
|مانشيستر سيتى يواجه أتالانتا يوم الثلاثاء 22/10/2019 .
|الجولة الرابعة
|أتالانتا ضد مانشيستر سيتى يوم الأربعاء 6/11/2019 .
|دينامو زغراب ضد شختار ودنيستك يوم الأربعاء 6/11/2019 .
|الجولة الخامسة
|مانشيستر سيتى يواجه شختار دونيستك يوم الثلاثاء 26/11/2019 .
|أتالانتا يواجه دينامو زغراب يوم الثلاثاء 26/11/2019 .
|الجولة السادسة والأخيرة
|دينامو زغراب يستضيف مانشيستر سيتى يوم الأربعاء 11/12/2019 .
|شختار دونيستك يستضيف أتالانتا يوم الأربعاء 11/12/2019 .