جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا.. مانشيستر سيتى وسط سهولة المباريات وطموحات الأندية

جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا ، تضم المجموعة الثالثة فى بطولة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020 كلا من فرق مانشيستر سيتى بجانب فريق شختار دونيستك ودينامو زغراب وأتلانتا، ويطمح كل فريق فى الحصول على حقه الشرعى نحو التأهل، ويعد فريق المان سيتى من أقوى المرشحين فى هذه المجموعة والذى يعتبر منافسا قويا للوصول إلى منصات التتويج.

جدول المجموعة الثالثة من دورى ابطال اوروبا

والجدير بالذكر أن المجموعة سيتأهل منها فريقين فقط لدور ال16 والذين سيحصدوا أعلى مجموع من النقاط.