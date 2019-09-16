شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يحدد 21 سبتمبر موعدًا لعقد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 21 سبتمبر الجارى بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات بالاستاد.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية مناقشة عدة بنود منها خطة النشاط المحلى للموسم المقبل، وكذلك المسابقات الماضية، ونتائجها، والملاحظات التى سيتقدم بها أعضاء العمومية.

Advertisements

كما ستتم مناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد عن العام المنقضى، وتم إرسال الدعوات للهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية، لإخطارهم بموعد الجمعية.

وحدد اتحاد كرة السلة يوم 3 اكتوبر موعدًا لانطلاق دورى الرجال، و1 أكتوبر لدورى السيدات، على أن تقام قرعة كأس مصر رجال وسيدات يوم 12 من نفس الشهر، مقابل 5 آلاف جنيه سداد رسوم الاشتراك فى البطولة لكل مسابقة.

يذكر أن اتحاد السلة قرر إقامة تأبين للراحل محمود أحمد على رئيس الاتحاد ورئيس الأولمبية الأسبق، والذى توفى الأسبوع الماضى، على أن يقام التأبين بعد غد الأربعاء بمقر اللجنة.