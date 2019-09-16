شكرا لقرائتكم خبر عن مرعى يزاحم صلاح أمين على قيادة هجوم المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزاحم عمرو مرعى مهاجم مصر المقاصة زميله صلاح أمين على قيادة هجوم الفريق الفيومى فى الدورى الممتاز المقرر انطلاقه السبت المقبل.

ويستهل مصر المقاصة مبارياته أمام أسوان يوم 22 سبتمبر المقبل باستاد أسوان الرياضة فى الأسبوع الأول للمسابقة.

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وقد ظهر عمرو مرعى بمستوى جيد مع المقاصة منذ قدومه معارًا من بيراميدز خلال الميريكاتو الصيفى الحالى، ليقرر الجهاز الفنى للمقاصة التفكير بقوة فى الدفع باللاعب من البداية خلال لقاء أسوان خاصة أنه يتمتع بالسرعة والقوة فى الأداء.

ويخوض مصر المقاصة مبارياته فى الموسم الحالى على استاد السلام الدولى، بعدما فشل فى الحصول على الموافقات المطلوبة من أجل العودة لملعبه باستاد الفيوم.