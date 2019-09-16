شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يلغى الوديات استعدادًا لطنطا فى افتتاح مشواره بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، على عدم خوض أى مباريات ودية أخرى، قبل انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

وكانت آخر مباراة ودية خاضها الفريق الدجلاوى أمام أف سى مصر، الخميس الماضى، وانتهت بفوز دجلة بنتيجة 5/0، ليستقر بعدها الجهاز الفنى بقيادة تاكيس جونيس على عدم خوض أى مواجهات ودية أخرى.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، فى افتتاح مشواره بمسابقة الدورى الممتاز، على استاد بترو سبورت، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

كما يستعد محمد عبد المنصف حارس دجلة، لاقتحام عالم الأرقام القياسية ويواصل تحطيمها بمجرد مشاركته مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد أمام طنطا.

Advertisements

وبمجرد مشاركة عبد المنصف مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد، سيصل للمشاركة فى الدورى لـ24 موسمًا متتاليًا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسمًا متتاليًا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.