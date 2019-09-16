شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها الخطيب ومجلس الأهلي يدعمان مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج. رسميًا.. أحمد حمودى يوقع لبيراميدز فى صفقة انتقال حر الخطيب ومجلس الأهلي يدعمان مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج حلبية لـ"الخليج 365": إيهاب جلال لن يتولى تدريب المنتخب الوطني بسبب أخطاء اللاعبين.. فايلر يوقف مران الأهلى أكثر من مرة Advertisements بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى الأهلي يفاضل بين مروان وصلاح لخلافة أزارو حال غيابه عن السوبر مدرب الأهلى: القمة لها حسابات خاصة.. ولن نحصل على راحة بسبب ضيق الوقت فايلر يطلب تسجيلات مباريات الزمالك قبل مواجهة الجمعة فى السوبر بعثة المصرى تغادر زنجبار وتصل القاهرة غدا بعد رباعية الكونفيدرالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 9 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.