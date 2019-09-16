شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد حمودى مع الأهلى قبل الانتقال لبيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجربة وتحدٍ جديد يخوضه أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى السابق، بعد أن انتقال لصفوف فريق بيراميدز فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يفسخ تعاقده مع المارد الأحمر بالتراضى.

حمودى قضى مع الشياطين الحمر عامين ونصف، وبالتحديد 924 يومًا، شهدت لحظات من التألق وأخرى من الإخفاقات، حيث انضم حمودى للقلعة الحمراء فى 31 يناير موسم 2017 قادمًا من الباطن السعودي بعد صراع كبير مع الزمالك.

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13 مباراة وهدفًا فى الموسم الأول

الموسم الأول لأحمد حمودي مع الأهلي كان في عام 2017، وشارك خلاله فى 5 مباريات بالدوري الممتاز، و3 لقاءات في كأس مصر، و5 مباريات أخرى في دوري أبطال أفريقيا بمجموع 13 مباراة سجل خلالها حمودي هدف واحد وصنع 3 أخرى.

10 مباريات وهدف فى الموسم الثانى

وفي الموسم الثاني لحمودي مع الأهلي شارك اللاعب في 10 مباريات بالدوري العام، ومباراة واحدة في كأس مصر، و6 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا، بإجمالي 17 مباراة وسجل حمودي هدفًا واحد وصنع 6 أهداف.

8 مباريات فى الموسم الأخير بدون أهداف

أما الموسم الماضي فلم يشارك أحمد حمودي مع الأهلي سوى في 8 مباريات فقط بواقع 4 لقاءات في الدوري العام ومثلهم في دوري أبطال أفريقيا، اكتفى حمودي بصناعة هدف واحد ولم يسجل، وجاءت إجمالي أرقام حمودي مع الأهلي في عامين ونصف بواقع 38 مباراة سجل هدفين فقط وصنع 10 أهداف.