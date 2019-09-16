شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يكرم 124 بطلاً من أبنائه بحضور الخطيب ومجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من أبطال القلعة الحمراء، الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

أقيم الحفل في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر في حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق وأعضاء المجلس طارق قنديل ومحمد سراج وإبراهيم الكفراوي ومحمد الجارحي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية بالنادي.

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بدأ الحفل بكلمة من محمد مرجان المدير التنفيذي، ومحمود الخطيب رئيس النادي، والذي قام بعد ذلك بتسليم الميداليات والدروع لأبطال النادي وعددهم 124 لاعبًا ولاعبة، ويأتى التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.

وشهد الحفل قيام الحضور بدعم والتصفيق لمؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، الذي سيسافر خلال الساعات المقبلة للعلاج في ألمانيا.

وقامت إدارة الأهلى بتنظيم الحفل بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن راعية النادى.