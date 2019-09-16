شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسى" الزمالك يوضح حقيقة هروبه قبل الانضمام للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللاعب أحمد عادل "ميسى" عن سعادته بالانضمام للنادى المصرى مضيفاً أن توقيعه للمصرى جاء عن قناعة تامة منه نظرًا لشعبية المصرى الجارفة داخل بورسعيد وخارجها وكذلك نظرًا لما يمتلكه الفريق من لاعبين أكفاء يقودهم جهاز فنى كفء بقيادة إيهاب جلال والذى استطاع الوصول بالمصرى لدخول المربع الذهبى والتأهل للمشاركة بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرابع على التوالى، معربًا عن سعادته بثقة الجهاز الفنى للمصرى به وكذلك بثقة مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية.

وأشار أحمد عادل ميسى فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى المصرى، إلى أنه فضل اللعب للمصرى عن الاحتراف الخارجى، مضيفًا أن ظروف اكتمال قائمة المصرى وتخوفه من غلق باب القيد فى عدد من الدول الأوروبية جعله يتجه للعب فى اليونان تحسبًا لاكتمال قائمة المصرى إلا أنه لم يهرب كما ردد البعض خلال الأيام الماضية، معلقًا: "إلا أننى بمجرد اتصال إدارة المصرى بى وتأكيدها على الحاجة إلى جهودى فى صفوف الفريق قررت العودة على الفور للانضمام لصفوف المصرى والانتظام فى تدريبات الفريق اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء"، معربًا عن أمله فى الظهور بمستوى جيد فى صفوف المصرى والمنافسة على لقب كل البطولات التى يشارك بها الفريق تحقيقًا لطموحات جماهير المصرى العظيمة.

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كان اللاعب أحمد عادل "ميسي" والبالغ من العمر 22 عامًا الذى سبق له اللعب فى صفوف الزمالك ويشغل مركز صانع الألعاب قد وقع على عقود انضمامه للمصرى لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالى 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.