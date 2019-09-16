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السيد حمدى يعلن اعتزال كرة القدم بعد 17 سنة فى الملاعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد حمدى، لاعب النادى الأهلى والترسانة السابق، اعتزاله لكرة القدم، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بقطع فى الرباط الصليبي.

أوضح السيد حمدى فى تصريحات إذاعية، أن الإصابة التي لحقت به فى هذه السن من عمره قللت من عزيمته في الاستمرار فى عالم كرة القدم، موضحًا أنه راضٍ عن مشواره مع الساحرة المستديرة خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية.

السيد حمدى انتقل للأهلى فى 11 يوليو 2011 مقابل خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، وخاض أولى مبارياته مع المارد الأحمر بعد 6 أيام فقط من توقيعه للفريق، إذ شارك بديلاً لمحمد ناجى "جدو" أمام الوداد البيضاوى فى دورى أبطال أفريقيا 2011، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.

بعد ثلاثة مواسم مع الأحمر، قرر النادي في يوليو 2014 الاستغناء عنه برفقة أحمد شديد قناوي وشهاب الدين أحمد وأحمد رؤوف وأحمد نبيل مانجا.

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