شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول بعثة المصرى إلى أديس أبابا استعدادًا للعودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة النادى المصرى، إلى مطار أديس أبابا منذ قليل فى طريق العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة أمس أمام ماليندى بطل زنجبار فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

كانت بعثة النادى المصرى غادرت مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار صباح اليوم، متجهة إلى مطار عبيد أمانى كرومى الدولى ومنه إلى أديس أبابا، وتقضى البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تغادر أديس أبابا فى الحادية عشرة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولى فى الواحدة والنصف فجر غدٍ الثلاثاء.

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وأدى المصرى تدريبه الصباحى اليوم على شاطئ المحيط الهندى بجزيرة زنجبار، بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار برباعية أمس، فى ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.

وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس باستاد عمان بتنزانيا، وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثاني، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.