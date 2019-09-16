فيديو.. المصرية سارة غنيم تؤدى "قسم الحكام" فى بطولة العالم للجمباز الإيقاعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الدولي للجمباز الحكمة المصرية سارة غنيم لأداء قسم الحكام فى بطولة العالم للجمباز الإيقاعي المقامة حاليًا فى أذربيجان. وتعتبر الحكمة الدولية سارة غنيم المستوى الأول (cat 1) أول حكمة عربية ومصرية تؤدى قسم الحكام فى بطولة دولية بالغة العربية لأول مرة فى تاريخ الجمباز وذلك خلال افتتاح بطولة العالم للجمباز الإيقاعى والمقامة حاليًا بباكو أذربيجان. وتملك مصر ثلاث حكام فى أعلى تصنيف للحكام المستوي الأول للاتحاد الدولي وهم الدكتورة نهاد زايد وسارة غنيم والعقيد تامر بركة. Advertisements يذكر أن اللاعب المصري علي أبو القاسم جاء في المركز الأول برصيد 14.950 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 14.930 نقطة، وفي المركز الثالث لاعب المنتخب الياباني بـ14.600 نقطة، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي المقامة حاليًا فى أذربيجان.

وكان اللاعب قد حقق مؤخرًا أيضًا فضية بطولة كأس العالم بالمجر، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة اللاعب علي أبو القاسم واللاعبة ماندي عصام والمدربين زكريا محيي الدين ودايموند ليجونز، بالإضافة إلى الحكام ياسر زايد ورضوى الجوهري.

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