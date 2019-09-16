بالفيديو.. دعمًا لمؤمن زكريا.. رسائل الخطيب في حفل تكريم أبطال الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قدّم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة للاعبي ولاعبات النادي الذين حققوا بطولات وإنجازات للنادي والمنتحبات الوطنية خلال الفترة الماضية، خلال حفل التكريم الذي أقامه مساء الإثنين في مدينة نصر.

وبدأ الخطيب كلمته قائلا: "أبنائي الأعزاء أبطال الأهلي في المحافل العربية والقارية والعاليمة.. زملائي في مجلس الإدارة.. الإدارة التنفيذية والرياضة.. يسعدني أن أكون معكم اليوم في حفل تكريم لكل المجتهدين.. كل من تحدى صعوبات كثيرة حتى وصل إلى منصّة التتويج العربية أو القارية أو العالمية".

وأضاف: "سعداء للغاية بما حققه أبناء الأهلي من نجاحات رائعة على جميع الأصعدة.. نجاحات رفعت اسم بلدنا ونادينا الغالي عالياً، إن هذه الإنجازات والنجاحات التي حققها لاعبو ولاعبات الأهلي تعود بالقيمة والتميّز لبلدنا مصر الحبيبة وللنادي الأهلي وتخليدا لمسيرة لاعبينا في سجل البطولات".

وأكمل في الرسالة التي نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "الأهلي فخور بجميع هؤلاء الأبطال ممن اجتهدوا وحققوا بطولات أسعدت الجميع، وهذه النجاحات تجعلهم فخورين بأنفسهم وبما حققوه، لأن التاريخ سيكتب ذلك في سجلاته".

وتابع: "أطلب من جميع الأبطال مواصلة العمل والاجتهاد والإخلاص والالتزام، من أجل الصعود دائماً على منصّة التتويج لرفع اسم بلدنا ونادينا عاليا، وأن يتكرر مشهد التكريم الرائع في العام المقبل بعد مواصلة مسيرة البطولات".

وواصل: "اللاعبون الكبار لابد أن يستمروا على نفس النهج، وأن يستمروا في تقديم النصيحة والقدوة والنموذج الرائع للاعبين الصغار، حتى يواصل النادي رحلة التتويج ويستمر في رحلة تقديم الأبطال المتميزين للمنتخبات الوطنية".

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وأشاد رئيس الأهلي بروح التحدي والالتزام التي يتسم بها لاعبو ولاعبات الأهلي؛ لأن هذه الصفات من أهم مميزات شخصية البطل التي تتوارثها الأجيال المتعاقبة في الأهلي، مُشيراُ إلى أن لاعبي ولاعبات الأهلي دائماً ما يمتلكون شخصية البطل في كل الألعاب، وهذا أمر رائع، ولابد أن يستمر دائماً من أجل الحفاظ على نجاحات النادي وتميزه في كل الألعاب، مطالبا اللاعبين بالتحلي بالقيم النبيلة والإصرار والتحدي.

وحرص مجلس الإدارة على دعم مؤمن زكريا، لاعب الفريق المصاب الذي سيتوجه إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية ضمن رحلته العلاجية التي يشرف عليها طبيب النادي الأهلي.

وتضمن الحفل رسالة دعم من مجلس الإدارة لمؤمن زكريا، حيث تم عرض فيديو يتضمن أغنية تحفيزية خاصة مهداة للاعب، مع عرض لقطات من الأهداف والتدريبات التي شارك فيها.

وخلال عرض الفيديو والأغنية، حرص محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على الوقوف تحية ودعمًا لمؤمن زكريا، حيث قال رئيس الأهلي: "أدعوكم للوقوف تحية ودعمًا للاعبنا مؤمن زكريا".