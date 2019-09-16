بالأرقام.. صلاح يهدد عرش دروجبا وجيرارد في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد قيادة ليفربول لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، يدخل الدولي المصري محمد صلاح بطولة الموسم الحالي لمواصلة ملاحقة أرقام قياسية جديدة، سواء على صعيد النادي أو ما هو أكبر على المستوى الإفريقي.

ويبدأ صلاح غدًا الثلاثاء سادس مواسمه بتشامبيونزليج حين يستهل الفريق الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نابولي الإيطالي على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

ويستهدف صاحب الـ27 عامًا الاقتراب من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة باسم لاعب إفريقي في دوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم النجم الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي برصيد 44 هدفا.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين الأفارقة في تشامبيونزليج برصيد 22 هدفًا منذ موسم (2013-14) حتى الآن، بواقع خمسة أهداف بقميص بازل السويسري، هدف مع روما الإيطالي و16 هدفًا رفقة ليفربول.

أما على مستوى النادي، يحتل صلاح (16 هدفا) المرتبة الثانية في قائمة هدافي ليفربول بدوري أبطال أوروبا، بفارق 14 هدفًا عن صاحب الرقم القياسي ستيفن جيرارد الذي سجل 30 هدفا في 87 مباراة بقميص الريدز.

قائمة الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال:

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 33 هدفا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 22 هدفا (بازل، روما، ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 19 هدفا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

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5- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفا (بوروسيا دورتموند).

6- الكاميروني فينسنت أبوبكر - 14 هدفا (بورتو، باكشتاش).

6- الليبيري جورج ويا - 14 هدفا (باريس سان جيرمان، ميلان).

6- التوجولي إيمانويل أديبايور - 14 هدفا (موناكو، آرسنال، ريال مدريد، باشاكشهر).

قائمة هدافي ليفربول في دوري الأبطال:

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 30 هدفا.

2- المصري محمد صلاح - 16 هدفا.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 15 هدفا.

4- السنغالي ساديو ماني - 14 هدفا.

4- الويلزي إيان راش - 14 هدفا.

6- الإنجليزي تيري مكديرموت - 12 هدفا.