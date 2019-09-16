المصري يتعاقد مع أحمد عادل لاعب الزمالك السابق لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد-(أ ش أ):

تعاقد مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية، مع أحمد عادل لاعب نادي الزمالك السابق بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالي، وحتى نهاية موسم (2022/2021)، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة إيهاب جلال.

وأكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة التعاقدات، أن التعاقد مع اللاعب أحمد عادل البالغ من العمر 22 عاماً جاء بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للمصري، والذي قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للزمالك الموسم قبل الماضي.

وأشار حلبية إلى أن اللاعب - الذي يجيد اللعب في خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب - سيكون إضافة قوية لصفوف المصري الذي يسعى جاهداً للمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي.