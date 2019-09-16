أحمد صالح: خسارة الزمالك في السنغال نتيجة ايجابية

قال لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح أن خسارة الزمالك ليست بالنتيجة السلبية لأنها خارج الأرض خاصة ان المدير الفني ميتشو فضل اراحة بعض اللاعبين في هذا اللقاء

وأكد احمد صالح في تصريحات لبرنامج "لمستطيل الأخضر" الذي يقدمه الأعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة الحدث اليوم أن بعض

اللاعبين لم يظهروا بالشكل المناسب بسبب ابتعادهم عن المشاركة لفترة طويلة وعلي رأسهم محمد عنتر .

و شدد صالح أن النتيجة النهائية لمباراتي الذهاب والاياب هي الاهم، مشيراً الي ان الزمالك قادر علي التعويض في مباراة العودة .