كشف ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن موف الارجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق من المشاركة في اللقاء المرتقب غداً الثلاثاء أمام بروسيا دورتموند الالماني ضمن منافساتدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا .
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : " سنتخذ القرار بخصوص مشاركته غداً، لقد شارك فيالمران الاخير بشكل جيد، وهناك تطور واضح في حالته عكس الاسابيع الماضية " .
وأضاف مدرب برشلونة : " من المهم ان يلعب ميسي وهو في كامل جاهزيته ودون ان يفكر كثيراص في اصابته اثناء اللعب " .
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يكشف موقف ليونيل ميسي من المشاركة امام دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.