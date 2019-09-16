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برشلونة يكشف موقف ليونيل ميسي من المشاركة امام دورتموند

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كشف ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الاسباني عن موف الارجنتيني ليونيل نجم الفريق من المشاركة في اللقاء المرتقب غداً الثلاثاء أمام بروسيا دورتموند الالماني ضمن منافسات

دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا  .

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية :  " سنتخذ القرار بخصوص مشاركته غداً، لقد شارك في

المران الاخير بشكل جيد، وهناك تطور واضح في حالته عكس الاسابيع الماضية " .

وأضاف مدرب برشلونة : " من المهم ان يلعب ميسي وهو في كامل جاهزيته ودون ان يفكر كثيراص في اصابته اثناء اللعب " .

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