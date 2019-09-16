أبو العلا: الزمالك يملك أفضلية على الأهلي في السوبر لسبب واحد

أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، يملك نقطة تفوق عن المدير الفني للأهلي، قد تمنحه التفوق في لقاء السوبر.

وقال أبو العلا في تصريحات إذاعية "مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، سكتون صعبة للغاية، ونتيجتها غير

متوقعة على الإطلاق".

وتابع "مدرب الأهلي فايلر حقق الفوز في أول مباراة له الفريق في افريقيا، وهو ما سيعطيه دفعة معنوية بكل تأكيد خلال مواجهة الزمالك في السوبر".

وأردف "وعلى الجانب الأخر فإن ميتشو

يملك الأفضلية ويتفوق عن فايلر في نقطة واحدة، فهو تمكن من قيادة الزمالك في أكثر من لقاء، بينما مدرب الأهلي لم يتولى المسئولية إلا مؤخراً ولم يقود الفريق سوى في اللقاء الافريقي أمام كانو سبورت السبت الماضي".

يذكر أن الأهلي والزمالك يستعدان للقاء السوبر المحلي، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.