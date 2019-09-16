المقاولون يعلن صفقاته الجديدة فى مؤتمر صحفى ويرفض رحيل 3لاعبين للعين الإماراتى

يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون فى الرابعه عصر اليوم الأربعاء بمقر النادى برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمراً صحفياً يناقش خلاله العديد من الموضوعات يأتى فى مقدمتها تقديم الصفقات الجديده بعد نجاح الاداره فى التعاقد مع 9 صفقات سوبر اضافه الى تمسك مجلس الإدارة بعماد النحاس المدير الفنى للفريق بنادى المقاولون خلال الموسم الجديد إضافة إلى رفض العرض الذى تقدم به نادى العين الإماراتى لضم ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية فى

ظل حاجة الجهاز الفني للفريق لخدماتهم فى الموسم الجديد .ورفض النادى الكشف على اسماء اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم الى الفريق الاول بعد إعجاب النحاس بقدراتهم حيث رفض النادى العرض لضعف المقابل المادى ولرغبة النادى فى تسويقهم أوروبيا .واكد المهندس محسن صلاح رئيس النادي ان مجلس الإدارة يقوم بتوفير كل الإمكانيات الماليه والمعنويه للجهاز الفنى واللاعببن من أجل تحقيق هدف النادى وهو عودة الانتصارات من جديد والوصول للمربع الذهبى للعب فى البطولات الافريقيه .وقال رئيس المقاولون: "النادى تحت امر الدوله فى كل شئ خاصة الاستعانه بعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الحالى اذا ماتم اختياره للعمل في الجهاز الفني المقبل لمنتخب الوطني ولكن القرار يعود لعماد النحاس .

وأوضح محسن صلاح ان هدف النادى فى تلك المرحله هو الدفع بعدد من الناشئين تمهيداً لاحترافهم فى الدوريات الأوروبية لتكرار تجربة محمد صلاح والننى مشيرا الى ان النادى ملئ بالمواهب واتعهد خلال هذه المرحلة بظهور اكثر من لاعب فى الدوريات الأوربية .