أحمد عادل ميسي: فضلت اللعب للمصري على الإحتراف الخارجي

أعرب اللاعب أحمد عادل "ميسي" عن سعادته بالانضمام للنادي المصري البورسعيدي، مؤكداً على أن توقيعه كان عن إقتناع تام نظراً لشعبية الفريق الكبيرة.

وأضاف إنه سعيد بإنتقاله نظرا لما يمتلكه الفريق من لاعبين أكفاء يقودهم جهاز فني كفء بقيادة ايهاب جلال، والذي استطاع الوصول بالمصري لدخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز، والتأهل للمشاركة بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الرابع على التوالي ، معرباً

عن سعادته بثقة الجهاز الفني للمصري به وكذلك ثقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية.

وأشار عادل أنه فضل اللعب للمصري عن الاحتراف الخارجي، مضيفاً أن ظروف اكتمال قائمة المصري وتخوفه من غلق باب القيد في عدد من الدول الأوربية جعله يتجه للعب في اليونان تحسباً لاكتمال قائمة الفريق،

إلا أنه وبمجرد تلقيه اتصال من الإدارة به وتأكيدها على الحاجة إليه في صفوف الفريق فقد قرر العودة على الفور.

وكشف اللاعب عن أمله في الظهور بمستوى جيد في صفوف المصري، والمنافسة على لقب كافة البطولات التي يشارك بها الفريق تحقيقاً لطموحات الجماهير.

وكان احمد عادل "ميسي" البالغ من العمر 22 عاماً والذي سبق له اللعب في صفوف الزمالك ويشغل مركز صانع الألعاب، قد وقع على عقود انضمامه للمصري لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالي 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.