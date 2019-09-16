سلة الاتحاد السكندري تودع بطولة الحريري الدولية

ودع فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة منافسات بطولة الحريري الدولية المقامة في لبنان، بعد هزيمته في مباراة نصف نهائي البطولة. بعد هزيمته في مباراة نصف نهائي البطولة. وتلقى فريق الاتحاد الهزيمة من الرياضي اللبناني بنتيجة 75/77، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على صالة صائب سلام ببيروت.

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