السيد حمدي يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن السيد لاعب النادي الأهلي الأسبق اعتزاله لكرة القدم نهائيًا، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بالرباط الصليبي.
وقال حمدي خلال تصريحات إذاعية" أن الإصابة التي لحقت به مع سنه المتقدم، زادت من صعوبة عودته إلى ممارسةكرة القدم بشكل طبيعي كما كان".
واختتم "راض تمامًا عن مشواري في كرة القدم، خلال 17 عاما في الملاعب المصرية لعبت خلالها للعديد من الأندية".
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