شاهد.. حسين الشحات يوجه رسالة إلى زميله السابق بالعين الإماراتي

وجه حسين الشحات نجم النادي الأهلي الحالي، والعين الإماراتي السابق، رسالة إلى زميله السابق خالد عيسى. ونشر الشحات صورة تجمعه بخالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي في إحدى المباريات معلقاً " كل سنه وانت طيب يا أحسن حارس في آسيا". إحدى المباريات معلقاً " كل سنه وانت طيب يا أحسن حارس في آسيا". ورد عليه حارس مرمى الفريق الإماراتي قائلا "وانت طيب يا حسين وحشتنا ياعم". "وانت طيب يا حسين وحشتنا ياعم". يذكر أن الشحات كان لاعبا في العين الإماراتي خلال الفترة منذ يناير 2018 حتي يناير 2019 لينتقل إلى النادي الأهلي، بعد مسيرة ناجحة مع العين ومشاركة في كأس العالم للأندية. Advertisements

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