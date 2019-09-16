نجم الزمالك السابق: مباراة السوبر ستكشف قدرات ميتشو التدريبية

أشاد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، بالإدارة الفنية للصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية، والتي تمكن خلالها من الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.
وقال أبو العلا في تصريحاتإذاعية "يعجبني أداء ميتشو التدريبي، فقد استطاع استكمال مسيرة جروس وهو أمر جيد للغاية، فهو لم يغير قوام الفريق".
وتابع "ميتشو يملك قدرة واضحة على التعامل معاللاعبين الكبار، وهذا الأمر مميز، وأبدي إعجابي بذلك الأسلوب".
وواصل "ولكن حتى الآن لا يمكن الحكم على ميتشو بشكل كامل، فذلك سابق لأوانه، ويحتاج بعض الوقت ليتم الحكم عليه بشكل كامل، ولكني أرى أن مباراة السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل ستكون معيارا لقدراته وإمكاناته التدريبية".
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