خاض فريق كرة اليد بنادي المنيا، مباراة ودية، مساء اليوم الاثنين ، أمام فريق بني سويف، وتمكن من الفوز بنتيجة ( ٢٧ - ٢٢) ، وجاءت المباراة ، ضمن استعدادات الفريق المنياوي ، لانطلاق الدوري الممتاز يوم السبت القادم .
حيث يستهل مبارياته بمواجهة فريق ملوي، ويذكر أن فريق المنيا ، خاض مباراتين وديتين الأيام القليلة الماضية ، أمام فريقي الداخلية ، و نادي الشمس، تعادل في إحداهما ، وخسر في الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.. يد المنيا يفوز على بني سويف "٢٧ / ٢٢"وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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