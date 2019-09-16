استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.. يد المنيا يفوز على بني سويف "٢٧ / ٢٢"وديا

خاض فريق كرة اليد بنادي المنيا، مباراة ودية، مساء اليوم الاثنين ، أمام فريق بني سويف، وتمكن من الفوز بنتيجة ( ٢٧ - ٢٢

) ، وجاءت المباراة ، ضمن استعدادات الفريق المنياوي ، لانطلاق الدوري الممتاز يوم السبت القادم .

حيث يستهل مبارياته بمواجهة فريق ملوي، ويذكر أن فريق المنيا ، خاض مباراتين وديتين الأيام القليلة الماضية ، أمام فريقي الداخلية ، و نادي الشمس، تعادل في إحداهما ، وخسر في الأخرى.

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