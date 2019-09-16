برشلونة قد يخسر جهود “فاتي” لمدة شهر وفي الكلاسيكو

بعد التألق الكبير والمبهر للاعب الشاب لنادي برشلونة الإسباني أنسو فاتي، الذي تنحدر أصوله من غينيا بيساو، يبدو أن اللاعب الصغير أصبح ضمن دائرة المنتخبات الإسبانية لكرة القدم، وذلك لخطفه قبل البرتغال وغينيا بيساو، وهي المنتخبات التي بإمكانه تمثيلها مُستقبلا.

وكان مدرب المنتخب الإسباني الأول، روبرت مورينو، قد أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب الشاب أنسو فاتي في المباراة الماضية للنادي الكاتالوني أمام فالنسيا، وأكد على أن الاتحاد الإسباني بدأ إجراءات الحصول على جواز السفر الإسباني لتمكين اللاعب من تمثيل لاروخا.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من أسوار النادي الكاتالوني إن اللاعب الإسباني الشاب أنسو فاتي قد يغيب عن نادي برشلونة لمدة شهر كامل، في حال اكتمال الإجراءات الإدارية للحصول على جواز السفر الإسباني قبل موعد منافسات كأس العالم لكرة القدم لأقل من 17 سنة والتي ستجرى في البرازيل في الفترة الممتدة بين 26 أكتوبر و17 نوفمبر 2019.

ومن المُتوقع أن يتم استدعاء اللاعب الشاب لتمثيل المنتخب الإسباني في المونديال المُقبل.

وفي حال تم الاتفاق على تمثيله للمنتخب الإسباني لأقل من 17 سنة في المونديال المُقبل، سيغيب أنسو فاتي عن برشلونة لمدة شهر كامل، والذي سيعرف إجراء النادي الكاتالوني لسبع مباريات رسمية بما فيها الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.